Начальник колонии в Новочеркасске арестован за растрату

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца начальнику исправительной колонии №14 в Новочеркасске Алексею Родину, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили против начальника исправительной колонии №14 уголовное дело о растрате имущества.

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года подозреваемый на территории колонии в Новочеркасске, используя свое служебное положение, похитил путем растраты вверенное ему имущество на общую сумму более 1,3 млн рублей.