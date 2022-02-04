Тела трех человек обнаружили в квартире в Ростове-на-Дону

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата в Ростове-на-Дону после обнаружения тел трех мужчин в одной из квартир города. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данному поводу следственным отделом по Ленинскому району Ростова-на-Дону СУ СКР по региону проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все причины произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, информированный источник уточнил "Интерфаксу", что возраст мужчин от 30 до 33 лет. Следов насильственной смерти обнаружено не было.