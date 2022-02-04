Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 028 261+3 169 028

Тела трех человек обнаружили в квартире в Ростове-на-Дону

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата в Ростове-на-Дону после обнаружения тел трех мужчин в одной из квартир города. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данному поводу следственным отделом по Ленинскому району Ростова-на-Дону СУ СКР по региону проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все причины произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, информированный источник уточнил "Интерфаксу", что возраст мужчин от 30 до 33 лет. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Ростов-на-Дону

Новости

Из нефтепровода "ЛУКОЙЛа" украли 13 тысяч тонн нефти

Москва назвала Берлину условие для компромисса по вопросам о СМИ

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Захарова призвала Джонсона не распространять фейки о вторжении РФ на Украину

В Кремле заявили, что договор "Газпрома" и CNPC рассчитан на 25 лет

В Кремле заявили, что договор "Газпрома" и CNPC рассчитан на 25 лет

Spotify открыла офис в РФ в рамках закона о "приземлении"

Spotify открыла офис в РФ в рамках закона о "приземлении"

Лавров счел бредом заявление Госдепа о планах РФ сфабриковать видео по Украине

Apple открыла офис в России в рамках закона о "приземлении"

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе
Пандемия коронавируса

"Спутник V" получил постоянную регистрацию в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });