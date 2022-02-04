Повреждение путей под Пермью привело к задержке пяти пассажирских поездов до Москвы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пять пассажирских поездов дальнего следования до Москвы задерживаются в Пермском крае, по предварительным данным, на период от 3 до 12 часов, следует из онлайн-табло на сайте Российских железных дорог (РЖД).

Так, наибольшее время отставания от графика у поезда из Владивостока (№001Э) - 11 часов 47 минут. Наименьшая задержка пока фиксируется у поезда из Абакана (№067Ы) - 3 часа 39 минут. В настоящее время оба состава находятся на станции Шабуничи (Краснокамский городской округ).

На станции Чайковская (Нытвенский городской округ) ожидает отправки в столицу поезд из Северобайкальска (№091И), он опаздывает на 11 часов 35 минут.

Поезд из Нового Уренгоя (№011E) задерживается на 8 часов 58 минут и находится на станции Пермь-Сортировочная.

Еще один поезд из Владивостока (№061M) стоит на станции Курья (Пермь), он выбился из графика на 3 часа 44 минуты.

Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что пассажиров задержанных поездов обеспечивают питьевой водой и питанием.

Утром в пятницу на 1377 км перегона станция Чайковская - станция Григорьевская (Нытвенский городской округ, участок Транссиба в Пермском крае) сошли 18 вагонов грузового поезда, шесть из них опрокинулись. Грузовой состав перевозил уголь, металлопрокат, шины для спецтехники и другую продукцию.

В результате инцидента повреждены железнодорожные вагоны, пути, а также иные объекты железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Движение составов на этом участке временно приостановлено, на месте аварии работают восстановительные поезда.

Транспортные следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).