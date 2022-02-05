Реверсивное движение организовали на поврежденном участке Транссиба под Пермью

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Транссибирской магистрали в Пермском крае, нарушенное из-за повреждения путей после схода грузовых вагонов, осуществляется по одному пути в реверсивном режиме, сообщается на сайте Российских железных дорог(РЖД).

"5 февраля в 00:48 по местному времени восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Чайковская - Григорьевская Свердловской железной дороги, прерванное ранее в связи со сходом вагонов грузового поезда. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны" - говорится в сообщении.

По данным РЖД на 23:20 мск пятницы, из-за транспортного происшествия выбились из графика 12 пассажирских поездов дальнего следования: №12 Москва - Новый Уренгой, №1 Владивосток - Москва, №70 Москва - Чита, №91 Северобайкальск - Москва, №11 Новый Уренгой - Москва, №67 Абакан - Москва, №61 Владивосток - Москва, №62 Москва - Владивосток, №146 Санкт-Петербург - Челябинск, №14 Санкт-Петербург - Новокузнецк, №72 Санкт-Петербург - Екатеринбург, №68 Москва - Абакан.

"Пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечили дополнительным питанием и питьевой водой. Пассажиры, ожидающие прибытия данных поездов на вокзалах, размещены в залах ожидания и также обеспечены питанием и водой", - отмечает РЖД.

Кроме того, были отменены восемь электричек.

Как сообщалось, утром в пятницу на 1377 км перегона ст. Чайковская - ст. Григорьевская (Нытвенский городской округ, участок Транссиба в Пермском крае) сошли 18 вагонов грузового поезда, шесть из них опрокинулись. Грузовой состав перевозил уголь, металлопрокат, шины для спецтехники и другую продукцию.

В результате инцидента повреждены железнодорожные вагоны, пути, а также иные объекты железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Движение составов на этом участке было временно приостановлено, на месте аварии работают восстановительные поезда.

К полуночи задержка некоторых поездов, следующих до Москвы, составляла от 3 до 12 часов.

Транспортные следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).