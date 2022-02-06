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Глава Минтуризма Ставрополья арестован по подозрению в превышении полномочий

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя в воскресенье избрал меру пресечения министру туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, который был задержан 4 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Суд согласился с позицией прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - сказал представитель прокуратуры.

Как сообщалось, в отношении министра возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В РоссииМинистра туризма Ставропольского края задержали по делу о превышении полномочийЧитать подробнее

По данным прокуратуры, в 2021 году министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2020 году. При формировании стоимости контракта в 2021 году коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в 10 раз. В результате бюджету Ставрополья причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавляет Кирилл Реут.

Ставропольский край

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