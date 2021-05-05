Главу ставропольского Росимущества отправили под домашний арест

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя отправил под домашний арест руководителя управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Ставропольском крае Александра Ковалева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

В надзорном ведомстве "Интерфаксу" пояснили, что на решение суда будет внесено апелляционное представление.

"Учитывая личность подозреваемого, а также обстоятельства совершенного преступления, органами прокуратуры на данное решение суда будет внесено апелляционное представление с требованием о заключении его под стражу", - сказал представитель прокуратуры края.

В декабре минувшего года подозреваемый без согласования с федеральным агентством РФ по управлению госимуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка в Петровском районе Ставрополья со стоимостью земли значительно ниже кадастровой.

По данным следствия, его действия привели к тому, что государство лишилось земельного участка площадью более 140 тыс. кв. метров. Сумма ущерба составила свыше 168 млн рублей.