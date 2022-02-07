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Оборот внешней торговли РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Товарооборот РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8% – до $12 млрд 284,3 млн с $10 млрд 004,7 млн годом ранее. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Объем экспорта РФ в Украину по итогам прошлого года составил $8 млрд 129,5 млн, что на 28,8% больше, чем в 2020 году ($6 млрд 310,5 млн).

Импорт РФ из Украины также увеличился – на 12%, до $4 млрд 154,8 млн с $3 млрд 694,2 млн, говорится в сообщении ФТС.

Согласно же данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между странами вырос на 38,7% - до $10,09 млрд с $7,28 млрд.

В том числе импорт увеличился на 45,9% – до $6,65 млрд с $4,56 млрд, тогда как экспорт – на 26,5%, до $3,44 млрд с $2,71 млрд.

Данные Госстата Украины о внешней торговле товарами в минувшем году пока отсутствуют.

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