В РФ предложили новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ; подведомственен Минтрансу) разработал новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части, пишет газета "Коммерсантъ".

В РосдорНИИ предложили привести к единому стандарту требования к безопасности пешеходов. Они упоминаются в разных ГОСТах и правилах, но единого нормативного документа нет. Это уже третья редакция проекта, первую версию представили в 2020 году, пишет "Ъ".

В новой версии документа упоминаются такие понятия, как "рефюж" – защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов, "дивертор" – ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке, а также фигурирует метод замедления трафика под названием "шикан" (термин из гонок "Формулы-1") – в документе под ним понимается "зигзагообразное движение" машин с помощью направляющих трапециевидных или овальных островков. Этот метод "успокоения движения" автомобилей предлагается применять на улицах с низкой интенсивностью движения протяженностью не более 200 м.

Предлагается также в районах жилой застройки устраивать приподнятые на 8 см над проезжей частью перекрестки с введением ограничения скорости в 20–40 км/ч, сокращать число полос для движения или уменьшать их ширину.

Документ ограничивает скорость на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам: внутри микрорайонов лимит не должен превышать 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения – 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения – 40 км/ч, на загородных дорогах – 70 км/ч.

Приподнятые над дорогой переходы вблизи школ и детских садов предлагается делать не выше 7–15 см, в зависимости от наличия бордюра.

Ведомство рассчитывает утвердить проект ГОСТа к концу 2022 года. Однако у ГИБДД и независимых экспертов остаются вопросы к документу. Так, ГИБДД против разрешения делать приподнятые переходы, совмещенные с "лежачим полицейским". По мнению ведомства, автомобилям с низким клиренсом будет трудно проехать. Идею "шиканов" нужно еще обсуждать экспертам, считают в ведомстве.

В "Союзе пешеходов" критично смотрят на норму стандарта, позволяющую обустраивать парковочные места с "частичным" использованием тротуара. Там считают, что это это может создать неудобства и подвергнуть опасности пешеходов.