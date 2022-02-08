Поиск
Биатлон11:30Мужчины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:30Женщины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:55Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 260 099+2 239 099

В РФ предложили новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ; подведомственен Минтрансу) разработал новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части, пишет газета "Коммерсантъ".

В РосдорНИИ предложили привести к единому стандарту требования к безопасности пешеходов. Они упоминаются в разных ГОСТах и правилах, но единого нормативного документа нет. Это уже третья редакция проекта, первую версию представили в 2020 году, пишет "Ъ".

В новой версии документа упоминаются такие понятия, как "рефюж" – защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов, "дивертор" – ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке, а также фигурирует метод замедления трафика под названием "шикан" (термин из гонок "Формулы-1") – в документе под ним понимается "зигзагообразное движение" машин с помощью направляющих трапециевидных или овальных островков. Этот метод "успокоения движения" автомобилей предлагается применять на улицах с низкой интенсивностью движения протяженностью не более 200 м.

Предлагается также в районах жилой застройки устраивать приподнятые на 8 см над проезжей частью перекрестки с введением ограничения скорости в 20–40 км/ч, сокращать число полос для движения или уменьшать их ширину.

Документ ограничивает скорость на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам: внутри микрорайонов лимит не должен превышать 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения – 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения – 40 км/ч, на загородных дорогах – 70 км/ч.

Приподнятые над дорогой переходы вблизи школ и детских садов предлагается делать не выше 7–15 см, в зависимости от наличия бордюра.

Ведомство рассчитывает утвердить проект ГОСТа к концу 2022 года. Однако у ГИБДД и независимых экспертов остаются вопросы к документу. Так, ГИБДД против разрешения делать приподнятые переходы, совмещенные с "лежачим полицейским". По мнению ведомства, автомобилям с низким клиренсом будет трудно проехать. Идею "шиканов" нужно еще обсуждать экспертам, считают в ведомстве.

В "Союзе пешеходов" критично смотрят на норму стандарта, позволяющую обустраивать парковочные места с "частичным" использованием тротуара. Там считают, что это это может создать неудобства и подвергнуть опасности пешеходов.

РосдорНИИ Минтранс

Новости

В России за сутки госпитализировали 20 185 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 20 185 пациентов с коронавирусом
Пандемия коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал новую волну COVID-19 весной

Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал новую волну COVID-19 весной

В РФ с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

В РФ с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2022г до 5,9%

Международный мамонтовый форум пройдет в Якутске в июле

Международный мамонтовый форум пройдет в Якутске в июле

Путин заявил, что Украина сосредоточила в Донбассе свыше 120 тысяч военных

Путин заявил, что Украина сосредоточила в Донбассе свыше 120 тысяч военных

Путин заявил, что утверждение об агрессивном поведении РФ противоречит здравому смыслу

Путин заявил о готовности России предоставить убежище Порошенко

Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле

Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле

FESCO отметила рост контейнерного рынка России на 12,5% за 2021 год

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });