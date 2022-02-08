В Ростове-на-Дону задержали водителя, протаранившего 15 машин во дворе дома

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Водитель иномарки в Ростове-на-Дону подозревается в умышленном повреждении более десятка машин во дворе многоэтажного дома, он задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Вечером 7 февраля в полицию города Ростова-на-Дону поступило сообщение от граждан, проживающих в жилом комплексе "Екатерининский". По их словам, водитель автомобиля Chevrolet въехал во двор многоэтажного дома и стал таранить припаркованные автомобили.

Полицейские задержали водителя, который по внешним признакам был пьян. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 1,1 промилле. Задержанный – 29-летний житель Орловского района Ростовской области, который ранее был лишен права управления автомобилем за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Выяснилось, что водитель умышленно повредил 15 автомобилей, его мотивы устанавливаются, говорится в сообщении.