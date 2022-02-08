Умер глава корпорации по развитию Дальнего Востока Игорь Носов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Скончался директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов, сообщает Минвостокразвития.

"Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Это трагическая и невосполнимая утрата. Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов – и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.

Носов возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики в мае 2021 года. До этого он работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях. В 2018-2020 гг. – заместителем губернатора Нижегородской области, до этого – генеральным директором АО "Особая экономическая зона "Иннополис". Занимал руководящие должности в правительстве Москвы и правительстве Татарстана, возглавлял совет директоров особой экономической зоны "Алабуга".