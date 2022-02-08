МГТУ Баумана аккредитован как орган верификации углеродной отчетности

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Московский государственный технический университет имени Баумана вошел в число аккредитованных государством органов по валидации и верификации парниковых газов, следует из материалов Росаккредитации.

МГТУ был внесен в соответствующий реестр 30 января.

Ранее такую аккредитацию получили Российский университет дружбы народов (РУДН), "Сертификационный центр "ВНИИГАЗ - Сертификат" (структура ВНИИГАЗа, принадлежащего "Газпрому"), Университет "Иннополис" (Татарстан) и "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу" (ЦЛАТИ, подконтролен Росприроднадзору).

В декабре Минэкономразвития направило в правительство согласованные с министерствами поправки об обязательной верификации отчетов о выбросах парниковых газов. Поправки подготовлены к закону "Об ограничении выбросов парниковых газов". Требование проверять и подтверждать сведения отчетов в аккредитованных государством органах верификации предлагается ввести с 1 марта 2023 года.