Поиск
Биатлон11:30Мужчины. Финал  Франция Белоруссия НорвегияПодробнееЛыжные гонки13:30Женщины. Финал  Швеция Швеция СШАПодробнееЛыжные гонки13:55Мужчины. Финал  Норвегия Италия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 260 099+2 239 099

МГТУ Баумана аккредитован как орган верификации углеродной отчетности

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Московский государственный технический университет имени Баумана вошел в число аккредитованных государством органов по валидации и верификации парниковых газов, следует из материалов Росаккредитации.

МГТУ был внесен в соответствующий реестр 30 января.

Ранее такую аккредитацию получили Российский университет дружбы народов (РУДН), "Сертификационный центр "ВНИИГАЗ - Сертификат" (структура ВНИИГАЗа, принадлежащего "Газпрому"), Университет "Иннополис" (Татарстан) и "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу" (ЦЛАТИ, подконтролен Росприроднадзору).

В декабре Минэкономразвития направило в правительство согласованные с министерствами поправки об обязательной верификации отчетов о выбросах парниковых газов. Поправки подготовлены к закону "Об ограничении выбросов парниковых газов". Требование проверять и подтверждать сведения отчетов в аккредитованных государством органах верификации предлагается ввести с 1 марта 2023 года.

Росаккредитация МГТУ Баумана РУДН ВНИИГАЗ Минэкономразвития Газпром Иннополис

Новости по теме

Новости

В ДТП на Рублевке пострадал девелопер Алексей Шепель

COVID-сертификаты по тесту на антитела будут действовать полгода

В России с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител

В России с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител

Не сдавших ПЦР-тест при въезде в РФ москвичей оштрафовали на 30 млн руб.

Не сдавших ПЦР-тест при въезде в РФ москвичей оштрафовали на 30 млн руб.

Путин поручил запустить сервис "Вызов врача на дом" на Госуслугах

Путин поручил запустить сервис "Вызов врача на дом" на Госуслугах
Пандемия коронавируса

В РФ штамм "омикрон" выявлен уже у 60% заболевших COVID-19

Пандемия коронавируса

За неделю число госпитализированных с COVID-19 в РФ выросло на треть

За неделю число госпитализированных с COVID-19 в РФ выросло на треть

Bellingcat грозит штраф до 500 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах

Bellingcat грозит штраф до 500 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах
Дело Михаила Абызова

Дело экс-министра Михаила Абызова направлено в суд

Дело экс-министра Михаила Абызова направлено в суд

В РФПИ допустили, что РФ пройдет пик волны "омикрона" на этой неделе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });