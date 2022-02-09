Три человека пострадали в ДТП с фурой в Кемеровской области

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и фура столкнулись под Анджеро-Судженском в Кемеровской области, три человека серьезно пострадали, сообщает в среду пресс-служба управления ГИБДД по Кузбассу.

Накануне на 14 км автодороги Судженка - Кайла - Улановка - Яя произошло дорожно-транспортное происшествие. "Водитель ВАЗ-21074 нарушил правила расположения на проезжей части и совершил лобовое столкновение с Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. В результате травмированы водитель 1993 года рождения и два его пассажира - мужчины 1970 и 1988 годов рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у водителя "ВАЗа" имелись признаки опьянения и ранее он был лишен водительских прав.

Всех пострадавших госпитализировали в Анжеро-Судженскую горбольницу. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.