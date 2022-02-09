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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
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Эксперт сообщил о росте повторной заболеваемости COVID при "омикроне" до 15%

Эксперт сообщил о росте повторной заболеваемости COVID при "омикроне" до 15%
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Распространение штамма "омикрон" привело к росту повторной заболеваемости до 15%, заявил в среду замглавы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

"К сожалению, "омикрон" оказался уникальным и в этом плане. Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент - до 15% болеют повторно", - сказал Горелов на пресс-конференции, посвященной заболеванию детей штаммом "омикрон".

При этом частота повторных заболеваний не связана с тем, каким штаммом коронавируса ранее был заражен человек, отметил инфекционист.

22 января главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что даже при распространении "омикрона" повторно заражаются коронавирусом не более 5% переболевших.

В то же время 20 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что распространение "омикрона" увеличило повторную заболеваемость коронавирусом в России в 5-10 раз. До появления нового штамма повторная заболеваемость составляла около 0,74%, сообщал он ранее.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Этот вариант содержит большее количество мутаций, чем известные предыдущие штаммы, он также более заразен, чем они. В РФ в январе "омикрон" стал доминирующим штаммом, вытеснив "дельту", которая интенсивно распространялась с июня 2021 года.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Горелов Роспотребнадзор Коронавирус

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