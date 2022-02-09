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В России за сутки 20 178 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 20 178 человек были госпитализированы с COVID-19
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницу попали 20 178 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 183 103 случая, что на 17,4 тыс. больше, чем сообщалось днем ранее (165 643). Ранее в течение двух дней в стране отмечалось снижение суточного прироста заболевших коронавирусом. При этом число госпитализированных после увеличения на 86% за прошлые сутки незначительно снизилось.

В Москве заболел еще 11 521 человек, накануне сообщалось о 12 902 инфицированных. За 24 часа в столице были госпитализированы 1 528 человек.

В Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у 19 644 человек, в Подмосковье - у 11 956.

Умерли за сутки 669 человек, накануне сообщалось о 698 умерших.

Согласно данным штаба, штамм "омикрон" обнаружен в 84 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Выздоровело за сутки 97 163 человека, или на 19,7% больше, чем к утру 8 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 13 млн 330 тыс. 769 случаев коронавирусной инфекции, 337 390 умерших и 10 млн 803 тыс. 305 выписанных.

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