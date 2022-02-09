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Песков сказал, что в России не авторитарный режим, а своя политическая система

В Кремле считают, что ЕС не вправе давать такие оценки другим государствам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с заявлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал Россию и Китай авторитарными государствами, и считают, что в этих странах своя политическая система и государственное устройство.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге предупреждение Борреля о возможном создании "сильного альянса двух авторитарных режимов" после того, как КНР поддержала российские требования к США и НАТО о гарантиях безопасности.

"Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах, - сказал Песков. - Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике".

По его словам, Россия и КНР - "крупные суверенные страны со своей политической системой и своей системой устройства государства".

"Мы с уважением относимся к устройству других государств и не вмешиваемся во внутренние дела и считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются", - добавил он.

Дмитрий Песков Китай Владимир Путин НАТО Евросоюз Жозеп Боррель

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