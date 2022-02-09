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Тина Канделаки возглавила канал ТНТ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор телеканала ТНТ Роман Петренко уходит со своего поста, его обязанности будет исполнять заместитель гендиректора "Газпром-медиа" (ГПМ) и управляющий директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки, сообщает пресс-служба холдинга.

Петренко продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге" в статусе советника генерального директора. "Роман Петренко остаётся для "Газпром-Медиа" ценным профессионалом и поможет сохранить преемственность, его опыт управления каналом бесценен, а ряд шоу, которые он продюсировал, продлены на следующий сезон. Некоторые из них вы увидите уже этой весной. Поэтому Роман остается в периметре "Газпром-Медиа" и будет работать как с каналом, так и с холдингом в целом", - цитирует гендиректора ГПМ Александра Жарова пресс-служба холдинга.

С сентября 2021 года Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства "Матч".

Ранее об уходе Петренко из ТНТ сообщила журналистка Ксения Собчак.

Петренко стал гендиректором ТНТ в 2002 году, до этого с 1998 года был гендиректором СТС. В 2018 году стал одним из управляющих директоров " ГПМ РТВ" и директором ТНТ, в разные годы занимал должности гендиректора канала и председателя совета директоров.

В 2004 году Петренко разработал оригинальную концепцию реалити-шоу "Дом-2", которое стало одним из самых резонансных проектов на телевидении (последний эпизод на телеканале вышел 30 декабря 2020 года).

Канал ТНТ был запущен еще в 1997 году основателем "Медиа-моста" Владимиром Гусинским.

Роман Петренко Тина Канделаки

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