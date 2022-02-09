В Госдуме предложили обязать госорганы создавать страницы в соцсетях

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, обязывающий органы власти создавать официальные паблики в соцсетях.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (68371-8) размещен в базе Госдумы в среду.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предлагается обязать вести страницы в соцсетях органы власти, организации, подведомственные госорганам и органам местного самоуправления. Кроме того, предполагается законодательно закрепить определение понятия "официальная страница".

В законопроекте отмечается, что госорганы должны будут размещать информацию об опросах и иных мероприятиях, помогающих выяснить мнение граждан, а также тексты или видеозаписи официальных выступлений и заявлений руководителей и их заместителей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, в настоящее время многие органы власти уже ведут аккаунты в соцсетях. Законопроект акцентирует внимание на обязанности муниципалитетов вести такие страницы.

По информации одного из авторов законопроекта, главы думского комитета Александра Хинштейна, сейчас число государственных пабликов в российских соцсетях уже достигло 55 млн.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2022 года.