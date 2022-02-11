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Уроженец Нигерии обманом похитил у жительницы Красноярского края почти 5 млн рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в подмосковной Балашихе уроженца Нигерии, который от имени актера из Великобритании обманом выманил у жительницы Красноярска около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

Предварительно установлено, что в августе 2021 года женщина оставила в соцсети комментарий под публикацией британского актера. Через некоторое время от имени артиста ей в мессенджере написал неизвестный. Он сообщил, что отправил ей посылку с подарками. Затем с женщиной связался якобы сотрудник курьерской службы, который сообщил о поступлении отправления на ее имя, а также о необходимости оплаты начисленных пошлин и налогов.

Поверив "курьеру", женщина несколькими частями перевела злоумышленнику более 4,7 млн рублей. В конце сентября после очередного требования перевести деньги жительница Красноярского края пошла в банк. Работник банка посоветовал ей не перечислять деньги, поскольку по этому счету проводятся сомнительные операции. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю совместно с коллегами из Подмосковья при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого по месту проживания в Балашихе. Им оказался уроженец Нигерии.

Мужчина признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нигерия Красноярский край

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