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В России увеличат количество бюджетных мест для иностранных студентов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 учебном году количество бюджетных мест, выделяемых для обучения иностранных граждан в российских вузах, по сравнению с текущим годом увеличится на 12 тысяч и составит 30 тысяч, сообщили в Минобрнауки.

"Количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте правительства Российской Федерации, в 2022 году будет увеличено на 5 тыс. мест и составит 23 тыс. мест, а в 2023 году 30 тыс. мест. В 2021 году годовая квота для иностранных студентов не превышала 18 тыс. мест", - заявили в субботу в ведомстве.

В 2021/2022 учебном году для иностранцев было выделено 18 тысяч квот. В целом же в 2021 году в вузы приняты 92322 иностранных гражданина, из них в рамках квоты правительства РФ 11784 человека, добавили в Минобрнауки.

Там сказали, что в ходе прошедшей вступительной кампании, наибольшее количество заявок на обучение в России поступило из Афганистана, Вьетнама, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, было увеличено количество мест для обучения в пределах квоты правительства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Монголии и Сирии и Монголии.

Всего, по данным Минобрнауки, в российских вузах обучаются почти 346 тыс. иностранцев.

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