В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

Уральский федеральный университет в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Министерстве науки и высшего образования России называли не соответствующей действительности информацию об увеличении стоимости обучения в вузах.

"Информация о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах является недостоверной", - говорится в сообщении ведомства, опубликованного в понедельник в официальном телеграм-канале Минобрнауки.

Уточняется, что стоимость обучения на 1-й курс вузами уже установлена, и в этом году без согласования с Минобрнауки России изменениям подлежать не будет. "Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Минобрнауки РФ держит ситуацию на контроле.