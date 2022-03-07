Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах

В Минобрнауки РФ пообещали не повышать стоимость обучения в вузах
Уральский федеральный университет в Екатеринбурге
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Министерстве науки и высшего образования России называли не соответствующей действительности информацию об увеличении стоимости обучения в вузах.

"Информация о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах является недостоверной", - говорится в сообщении ведомства, опубликованного в понедельник в официальном телеграм-канале Минобрнауки.

Уточняется, что стоимость обучения на 1-й курс вузами уже установлена, и в этом году без согласования с Минобрнауки России изменениям подлежать не будет. "Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Минобрнауки РФ держит ситуацию на контроле.

Минобрнауки

Новости по теме

Новости

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

VK покидают пять членов совета директоров и CFO компании

В перечень недружественных РФ стран внесены все страны ЕС, США, Япония, Южная Корея

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета

Минцифры РФ опровергло планы по отключению России от интернета
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Spotify сообщил об отмене Premium-подписки в России

TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России

TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в России
Военная операция на Украине

Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру разведбатальона сил ДНР Жоге

Что произошло за день: воскресенье, 6 марта

В Москве и Петербурге на несанкционированных акциях задержали более 2,4 тыс. человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код