Россия с 1 марта снимает ограничения на чартерные рейсы на Кипр

Ранее авиасообщение с островом осуществлялось только регулярными рейсами

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия с 21 февраля увеличивает количество регулярных рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию, а с 1 марта - в Грецию. Также снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кипр.

Соответствующее решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили журналистам в субботу.

Согласно сообщению, по итогам обсуждения и с учётом эпидобстановки в странах принято решение с 21 февраля увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе с Венгрией по маршрутам Москва - Будапешт с 7 до 14 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю.

Число рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва - Коломбо увеличивается с 2 до 4 в неделю. Количество рейсов в Германию увеличивается по маршрутам Калининград - Берлин с 2 до 6 рейсов в неделю, Калининград - Дюссельдорф с частотой 5 рейсов в неделю.

Кроме того, с 1 марта увеличивается количество регулярных рейсов в Грецию по маршрутам Москва - Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва - Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург - Афины, Санкт-Петербург - Салоники, Жуковский - Ираклион, Екатеринбург - Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Также, как сообщили в оперативном штабе, принято решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра. Ранее авиасообщение с Кипром осуществлялось только регулярными рейсами.

С 21 февраля также возобновляются полеты по международным направлениям из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.