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Мэр Уфы покинул свой пост

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава администрации Уфы Сергей Греков досрочно покинул должность. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в понедельник.

"Мы подумали, что усилие, компетенции и тот опыт, который есть у Сергея Николаевича, нам очень нужен будет в Москве, и я предложил Грекову Сергею Николевичу возглавить полномочное представительство республики Башкортостан в ранге заместителя премьер-министра правительства", - сказал Хабиров.

Глава республики также сообщил, что предложил возглавить администрацию Уфы мэру Нефтекамска Радмиру Мавлиеву, который в понедельник досрочно прекратил свои полномочия.

"Я предложил Ратмир Рафиловичу возглавить администрацию города Уфы, но здесь нужно решение городского совета города Уфы. Сегодня в 17 часов состоится городской совет, где будет рассмотрено решение о назначении исполняющим обязанности Мавлиева", - отметил он.

Греков стал мэром Уфы 15 января 2021 года, сменив Ульфата Мустафина, скончавшегося от последствий коронавируса. До назначения на должность в течение месяца был первым заместителем главы администрации города.

Греков родился 3 сентября 1968 года в Ишимбае. После окончания Российской экономической академии имени Плеханова в 1993-2000 годах работал инженером, а затем на руководящих должностях в нескольких компаниях нефтяной отрасли.

Избирался депутатом совета Ишимбайского района второго и третьего созывов, депутатом Госсобрания – Курултая пятого созыва.

Мавлиев занял пост мэра Нефтекамска в марте 2019 года, в июне 2021 года был переизбран. До муниципальной службы он занимался бизнесом.

Уфа Башкирия Сергей Греков

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