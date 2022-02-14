В МИД РФ заявили, что России нечего деэскалировать на Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - России нечего деэскалировать на Украине, этим должен заниматься Запад, побуждая Киев к выполнению минских договорённостей, заявил в понедельник замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.

"Те темы, по которым США обозначили настрой на деловой разговор, они вырываются из пакетного контекста, обусловливаются нашими предварительными шагами по деэскалации ситуации вокруг Украины. Нам там нечего деэскалировать. Это Западу нужно обеспечить деэскалацию, прежде всего добившись от своих подопечных в Киеве неукоснительного и всеобъемлющего Минского комплекса мер", - сказал Плотников, выступая на "круглом столе" в Совете Федерации.