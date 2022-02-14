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Жене Ильдара Дадина аннулировали разрешение проживать в России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российское МВД аннулировало жене активиста Ильдара Дадина Александре Свешниковой разрешение на временное проживание в России. Она оспорила это решение в Тверском суде Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель семьи Николай Зборошенко.

Свешникова - гражданка Украины. О том, что ей аннулировали разрешение жить в России, она узнала перед новогодними праздниками.

По словам Зборошенко, МВД объяснило свое решение, ссылаясь на подпункт 1 п. 1 ст. 7 закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Он позволяет аннулировать разрешение на проживание иностранному гражданину, если тот "выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации".

"Мы считаем, что таким образом Ильдара и Александру пытаются выдавить из России", - сказал Зборошенко.

Дадин - известный российский активист. Он стал первым, кого в России судили за неоднократное нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия статья 212.2 УК) в 2014 году. Статью с этих пор называют "дадинской". В конце 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии, затем срок лишения свободы ему снизили на полгода. В конце 2016 года он жаловался на угрозы и пытки в сегежской исправительной колонии №7. Оттуда его перевели на Алтай.

В феврале 2017 года президиум Верховного суда России постановил отменить приговор Дадину, освободить его и признать за ним право на реабилитацию. Активист вышел из колонии.

Конституционный суд дважды рассматривал "дадинскую" статью и рекомендовал законодателям ее изменить, чтобы она на практике толковалась более однозначно. По мнению КС, одним из признаков состава преступления по статье 212.1 УК является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям (здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и пр.). Реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела. При этом неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта) не могут расцениваться как такая угроза.

Ильдар Дадин Украина МВД Александра Свешникова Тверской суд Николай Зборошенко

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