Лавров назвал интересным предложение Польши о диалоге по безопасности в рамках ОБСЕ

Он подчеркнул, что при отсутствии прогресса в переговорах с США и НАТО разговор в Вене будет безрезультатным

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия считает интересным предложение Польши о Возобновленном диалоге по европейской безопасности в рамках ОБСЕ, но главными для Москвы остаются переговоры с США и НАТО, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В контексте поиска путей преодоления растущей напряженности в Евроатлантике мы обсудили инициативу польского председательства, которое предложило начать в ОБСЕ неформальный Возобновленный диалог по евробезопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

"Мы считаем это предложение интересным, потому что оно показывает понимание существующих проблем и желание что-то сделать, чтобы эти проблемы снимались с повестки дня", - добавил он.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что основным для Москвы на данном этапе является диалог с США и НАТО.

По словам Лаврова, "в отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным, это все понимают".

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