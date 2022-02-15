Доходы Третьяковки в 2021 году оказались на 15% ниже допандемийного уровня

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Доход Государственной Третьяковской галереи в 2021 году составил более 3 млрд рублей и оказался на 15% меньше, чем в допандемийный 2019 год, посетили Третьяковку в прошлом году 1,5 млн человек. Об этом сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

"Объем финансирования: 3 млрд 100 млн рублей. И пропорциональное соотношение бюджетного финансирования и финансирования, привлеченного или наших внебюджетных заработанных средств, всего лишь на 15% отличается от того распределения источников доходов, которое у нас было в самом успешном для Третьяковской галереи 2019 году, когда к нам пришло 2 млн 850 тыс. человек", - сказала Трегулова на пресс-конференции во вторник.

Она отметила, что внебюджетные доходы галереи составили 59% от полученных средств. Это, по словам Трегуловой, "свидетельство того, что музей возвращается к нормальной, доковидной жизни, при всем том, что мы существовали в рамках всех действующих ограничений".

Посетили Третьяковскую галерею в 2021 году 1 млн 582 тыс. человек, что на 70% больше, чем в 2020.

"Третьяковская галерея на Крымском валу, Новая Третьяковка, обходит по количеству посетителей, это 737 тыс. человек, основное здание в Лаврушинском переулке. И это очень показательно, это свидетельствует тому, что нам удалось освоить те пространства, которые мы получили в 2019 году", - добавила она.