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Суворовцев в Петербурге привьют от коронавируса

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Воспитанников суворовского военного училища в Санкт-Петербурге с понедельника, 7 февраля начнут прививать от коронавируса вакциной "Спутник-М" ("Гам-КОВИД-Вак-М", научный центр имени Н. Гамалеи Минздрава РФ), сообщил Западный военный округ (ЗВО) в воскресенье.

"Воспитанников училища в возрасте от 12 до 17 лет вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" исключительно после согласия родителей. Ребята старше 15 лет также будут вакцинированы только после самостоятельно подписанного письменного согласия", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

По словам военных, к вакцинации допустят подростков только при отсутствии медицинских противопоказаний. Вакцинация суворовцев в Петербурге пройдет на базе одной из детских поликлиник.

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"Перед прививкой на территории медицинского учреждения специалисты измерят температуру и проконсультируют воспитанников по интересующим их вопросам. После введения препарата подростки будут находиться под наблюдением медиков в течение получаса", - сказали в пресс-службе ЗВО.

4 февраля в военном ведомстве РФ сообщили, что первый компонент российской вакцины от коронавируса для подростков "Спутник-М" получили более тысячи воспитанников суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и воспитанниц пансионов министерства обороны. Как заявили в Минобороны, "следует отметить, что поствакцинальных или аллергических реакций организма среди учащихся выявлено не было".

2 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сказал, что в России вакцинировано почти 17 тыс. детей и подростков.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Петербург Спутник-М Коронавирус ЗВО

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