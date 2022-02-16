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Доля детей среди заболевших в РФ коронавирусом в 2021 г. составила 10,3%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Среди заболевших коронавирусом в РФ в 2021 году дети составили 10,3%. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

"Применительно к пандемии COVID-19 стало очевидно, что дети также активно вовлекаются в инфекционный процесс. Если на их долю в 2020 году приходилось 10,7%, то в 2021 году на долю детей среди всех заболевших приходился примерно такой же процент детей, цифра не превышала 11%", - сказал Горелов, выступая на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".

Согласно презентации, в 2021 году дети составили 10,3% от общего числа заболевших коронавирусом.

Между тем, как сообщил ранее "Интерфаксу" директор Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург, в рамках исследования вакцины "Спутник М" Центр Гамалеи не смог найти в Москве детей от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом COVID-19. В связи с этим в протокол клинических исследований приходится вносить изменения.

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос агентства о начале испытаний на детях от 6 до 11 лет.

Роспотребнадзор Александр Горелов коронавирус

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