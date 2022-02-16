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Лавров упрекнул Запад в отсутствии воспитания

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Истерия" Запада относительно якобы готовящегося вторжения России в Украину вызывает недоумение, а его попытки диктовать Москве, как себя вести, - признак отсутствия воспитания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"В том, что касается вашего наблюдения за продолжающейся "истерией", конечно, нас это сильно, я бы не сказал забавляет, но вызывает недоумение, глубокое недоумение", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве по итогам российско-бразильских переговоров в формате "2+2".

По словам Лаврова, "что бы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести". "Ну, это элементарное отсутствие воспитания", - подчеркнул он.

Сергей Лавров

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