Горнолыжный сезон в России продлится минимум до конца марта

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Снег на российских горнолыжных курортах сохранится до марта, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Очень много снега в горах Северного Кавказа, в Краснодарском крае (...) Для лыжников сейчас раздолье, потому что высота снега превышает многолетние значения очень существенно на склонах Северного Кавказа. На следующей неделе, через неделю, да и до конца марта можно говорить о том, что снег (в горах) будет, потому что какого бы потепления не было, уж очень много снега выпало", - сказал Вильфанд.

Также хорошие погодные условия для горнолыжников и лыжников сейчас на Кольском полуострове и на Урале.

Он отметил, что единственная проблема для лыжников - это лавинная опасность. Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что управление Росгидромета регулярно публикуют предупреждения о возможной лавинной опасности. В отдельных случаях осуществляется принудительный спуск лавин.

Из-за теплой погоды, по словам Вильфанда, высота снега убывает, но "это не означает, что начинается таяние снега, еще рано, просто он уплотняется".