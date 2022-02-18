В РФ планируют упростить процедуру подачи документов в детсад

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ упростит процедуру подачи родителями документов в детский сад, теперь им не нужно будет собирать дополнительные документы в бумажном виде, сообщает в пятницу пресс-служба министерства.

"Каждый родитель должен иметь возможность без лишних сложностей и максимально комфортно записать ребенка в детский сад в то время, когда ему удобно. Новый документ дает такую возможность: он снимет с родителей необходимость сбора дополнительных документов в бумажном виде", - сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, которого цитирует пресс-служба.

В министерстве уточнили, что в настоящее время в региональных информационных системах доступности дошкольного образования осуществляется обработка персональных данных, в том числе реквизитов свидетельства о рождении ребенка, а оно выдается в бумажном виде исключительно по желанию заявителя. Это создавало определенные сложности для родителей.

Законопроект, который подготовлен ведомством, предусматривает, что с 1 сентября 2022 года в региональных информационных системах в части персональных данных будут обрабатываться не реквизиты свидетельства о рождении ребёнка, а сведения о государственной регистрации его рождения.

По состоянию на 1 февраля, как сообщили в Минпросвещения, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в РФ составляет 96,24%, для детей в возрасте от полутора до трех лет - 96,34%, а от трех до семи лет - 99,57%.