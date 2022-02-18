Правительство изменило условия льготного кредитования аграриев

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин 15 февраля подписал постановление правительства об изменении условий льготного кредитования агропромышленного комплекса. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В соответствии с постановлением, субсидии в размере 100% ключевой ставки ЦБ сохраняются по кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах. По кредитам, предоставленным с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года, субсидии будут предоставляться в размере 90% ключевой ставки, с 1 сентября 2021 года по 14 февраля 2022 года - в размере 80%.

Ставка кредитов, которые предоставляются с 15 февраля 2022 года, будет субсидироваться в размере 70% ключевой ставки ЦБ.

Ставка по льготным кредитам не меняется и остается на уровне не более 5%.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту этого постановления, уменьшение субсидирования процентной ставки по ранее предоставленным льготным краткосрочным кредитам, а также по кредитам, которые аграрии получают с 15 февраля 2022 года, связано "с ограниченностью финансовых ресурсов, предусмотренных в федеральном бюджете на поддержку агропромышленного комплекса, увеличением ключевой ставки Банка России, а также в свете принятых решений о пролонгации ранее заключенных льготных инвестиционных кредитов".

Как сообщалось, на 2022 год на субсидирование краткосрочного льготного кредитования АПК в бюджете предусмотрено 19,6 млрд рублей против 29,6 млрд рублей в 2021 году. В частности, на новые кредиты - только 1,5 млрд рублей.

В связи с этим вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать вопрос о выделении в первом полугодии 2022 года 20 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для АПК. Это поручение необходимо выполнить до 31 марта. Средства должны быть изысканы из дополнительных доходов отрасли, полученных в 2021 году.

Как напоминает Минсельхоз, в рамках программы льготного кредитования аграрии имеют возможность привлекать льготные краткосрочные кредиты на срок до 1 года, а также инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие сельхозпроизводства и переработки. С помощью льготных кредитов сельхозпроизводители приобретают семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие материально-технические ресурсы, необходимые для проведения посевной кампании

В 2021 году на эти цели было направлено 90,5 млрд рублей (краткосрочное и инвестиционное кредитование). В результате было заключено льготных краткосрочных кредитов более чем на 756 млрд рублей, инвестиционных - на сумму свыше 447 млрд рублей. В 2022 году федеральным бюджетом по этому направлению предусмотрено 100,4 млрд рублей.