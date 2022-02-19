Депутат Думы анонсировал на 22 февраля обсуждение ситуации в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник, 22 февраля, может рассмотреть вопросы о ситуации на Донбассе и об агрессии Украины против мирного населения этого региона, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий "Интерфаксу" в субботу.

Он отметил, что окончательное решение о том, в каком ключе поднимут эти вопросы, примет Совет Думы 21 февраля.

"Лидеры фракций, которые будут выступать, обязательно эту тему затронут. В каком именно ключе я не знаю, потому что я нахожусь в Ростовской области", - пояснил депутат.

По его мнению, будет подчеркнуто, что "все говорили, что Россия будет нападать, а тут, наоборот, ЧВК, "Правый сектор" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), ВСУ начали боевые действия против мирного населения, подрывают газопроводы, водопроводные сети".

"Число обстрелов существенно выросло. Это как раз те мины, те снаряды, которые им доставили страны НАТО, США; это оружие они теперь применяют. Просто так Дума этот вопрос не оставит", - отметил Водолацкий.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о резком росте интенсивности обстрелов в Донбассе. В пятницу власти ДНР и ЛНР приняли решение об эвакуации жителей в Ростовскую область. В субботу в самопровозглашенных республиках была объявлена всеобщая мобилизация.