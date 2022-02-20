В Луганске сообщили о почти 29 тыс. эвакуированных жителях ЛНР в Россию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Почти 29 тыс. жителей самопровозглашенной Луганской народной республики эвакуированы в Россию, сообщили в воскресенье журналистам в штабе территориальной обороны ЛНР.

"С 19:00 18 февраля по 07:00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с РФ 28 950 человек", - говорится в его сообщении.

Как сообщалось, власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.