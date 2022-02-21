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Военные корабли укрылись от циклона в Авачинской бухте на Камчатке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), задействованный в плановом учении в Охотском море, занял назначенные районы в Авачинском заливе у берегов Камчатки на время прохождения мощного океанского циклона, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"В связи с нахождением кораблей в одном районе командир отряда принял решение организовать пополнение запасов воды и топлива кораблей от судов обеспечения и в пункте базирования соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

Заправка производится в благоприятных погодных условиях при допустимых значениях волнения моря.

"Для обеспечения безопасной стоянки кораблей в ночное время на незащищенном рейде личным составом организовано профилактическое гранатометание с установленными временными интервалами для исключения нападения подводных диверсантов условного противника", - сказано в сообщении.

В плановом военно-морском учении принимают участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ. После прохождения циклона отряд кораблей продолжит выполнять учебно-боевые упражнения в соответствии с планом флота.

ТОФ Камчатка

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