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Ураган идет на Камчатку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - К берегам Камчатки приближается циклон, на юге полуострова ожидается ураганный ветер, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Основной удар стихии придется на южные районы полуострова. Так, в первой половине ночи 22 февраля в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также местами в Усть-Большерецком и Елизовском районах ожидается ветер в порывах до 25-30 м/с, местами - метель", - говорится в сообщении.

На крайнем юге полуострова прогнозируют ветер до ураганных 45 м/с. Такая ситуация сохранится до утра вторника.

Камчатский главк МЧС и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности.

Камчатка

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