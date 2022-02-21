Ураган идет на Камчатку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - К берегам Камчатки приближается циклон, на юге полуострова ожидается ураганный ветер, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Основной удар стихии придется на южные районы полуострова. Так, в первой половине ночи 22 февраля в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также местами в Усть-Большерецком и Елизовском районах ожидается ветер в порывах до 25-30 м/с, местами - метель", - говорится в сообщении.

На крайнем юге полуострова прогнозируют ветер до ураганных 45 м/с. Такая ситуация сохранится до утра вторника.

Камчатский главк МЧС и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности.