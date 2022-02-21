Жители Петропавловска-Камчатского ощутили трехбалльное землетрясение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, которое произошло в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло в понедельник в 15:40 по местному времени (6:40 по Москве) на глубине 89 километров. Его эпицентр находился в 40 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что в отдельных районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

"Оперативные группы выдвинулись на осмотр социально-значимых объектов и зданий, чтобы проверить, нет ли на них повреждений из-за землетрясения", - сказали в МЧС.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.