Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:16Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 254 960+1 536 938

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили трехбалльное землетрясение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, которое произошло в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло в понедельник в 15:40 по местному времени (6:40 по Москве) на глубине 89 километров. Его эпицентр находился в 40 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что в отдельных районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

"Оперативные группы выдвинулись на осмотр социально-значимых объектов и зданий, чтобы проверить, нет ли на них повреждений из-за землетрясения", - сказали в МЧС.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Петропавловск-Камчатский

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 февраля

Дипломатическое противостояние

Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ

Салливан сообщил о возможных трудностях в работе посольства США в РФ

С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

Курская область третьей по счету объявила режим ЧС на фоне прибытия беженцев

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Что произошло за день: воскресенье, 20 февраля

В Луганске сообщили, что эвакуировали в Россию уже 34 тысячи жителей

В Луганске сообщили, что эвакуировали в Россию уже 34 тысячи жителей

Захарова анонсировала разговор Лаврова с главой МИД Франции на 21 февраля

Путин и Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });