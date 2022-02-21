Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Тульский полицейский предстанет перед судом за развращение девочек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Туле завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По материалам следствия, в сентябре 2020 года мужчина, являясь сотрудником одного из подразделений регионального УМВД, вел переписку в социальной сети с девочками. Две из них не достигли 14-летнего возраста, еще одной не было 16 лет.

Обвиняемый получил от них фотографии интимного характера, а изображения одной из девочек распространил в интернете за ее отказ вступить с ним в близкие отношения, говорится в сообщении.

Также фигурант в апреле 2021 года дважды совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения, отметили в пресс-службе.

В общей сложности он обвиняется в совершении шести эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконном распространении сведении о частной жизни.

Также установлено, что мужчина незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и патроны. Ему инкриминируют часть 1 статьи 222 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В июле прошлого года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который подозревался в развратных действиях в отношении школьницы.

По версии следствия, мужчина, являясь на тот момент сотрудником отделения полиции "Привокзальный" города Тулы, познакомился с несовершеннолетней в социальных сетях и уговорил прислать ему фотографии интимного характера. Затем он предложил ей вступить в интимную связь с его знакомым. Получив отказ, полицейский распространил фотографии в интернете.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и части 1 статьи 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

В УМВД по Тульской области сообщали, что в отношении подозреваемого была проведена служебная проверка, принято решение о его увольнении. К ответственности также привлечены его непосредственные руководители.

По данным местных СМИ, подозреваемый был уволен из органов в звании капитана полиции, ему 32 года.

Тульская область

Новости

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Эвакуированных из Донбасса готовы принять в 43 регионах России

ФСБ сообщила о попадании украинского снаряда в ростовский объект погранслужбы

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Подмосковье примет первых беженцев из Донбасса 22 февраля

Алгоритм контроля: как Россия и Китай собираются регулировать рекомендательные системы

Алгоритм контроля: как Россия и Китай собираются регулировать рекомендательные системы

Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Начальник Генштаба ВС Белоруссии назвал условие для вывода российских войск из страны

Пандемия коронавируса

В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });