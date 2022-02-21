Тульский полицейский предстанет перед судом за развращение девочек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Туле завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По материалам следствия, в сентябре 2020 года мужчина, являясь сотрудником одного из подразделений регионального УМВД, вел переписку в социальной сети с девочками. Две из них не достигли 14-летнего возраста, еще одной не было 16 лет.

Обвиняемый получил от них фотографии интимного характера, а изображения одной из девочек распространил в интернете за ее отказ вступить с ним в близкие отношения, говорится в сообщении.

Также фигурант в апреле 2021 года дважды совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения, отметили в пресс-службе.

В общей сложности он обвиняется в совершении шести эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконном распространении сведении о частной жизни.

Также установлено, что мужчина незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и патроны. Ему инкриминируют часть 1 статьи 222 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В июле прошлого года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который подозревался в развратных действиях в отношении школьницы.

По версии следствия, мужчина, являясь на тот момент сотрудником отделения полиции "Привокзальный" города Тулы, познакомился с несовершеннолетней в социальных сетях и уговорил прислать ему фотографии интимного характера. Затем он предложил ей вступить в интимную связь с его знакомым. Получив отказ, полицейский распространил фотографии в интернете.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и части 1 статьи 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

В УМВД по Тульской области сообщали, что в отношении подозреваемого была проведена служебная проверка, принято решение о его увольнении. К ответственности также привлечены его непосредственные руководители.

По данным местных СМИ, подозреваемый был уволен из органов в звании капитана полиции, ему 32 года.