Кровля школы обрушилась в пензенском селе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил в кратчайшие сроки отремонтировать обрушившуюся накануне кровлю школы в селе Новое Демкино, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"Необходимо максимально быстро закончить, чтобы дети вернулись к занятиям. Пусть подрядчики работают в две смены", - цитирует Мельниченко пресс-служба регионального правительства в понедельник.

Ремонт кровли должны будут закончить за 15 дней, а также подготовить проектно-сметную документацию для включения школы в региональную программу на проведение капитального ремонта.

Отмечается, что на объекте уже начаты восстановительные работы. На ремонт потребуется порядка 2,5-3 млн рублей.

Пострадавшее здание в селе выполняет также функцию социокультурного центра.