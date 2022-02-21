Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Кровля школы обрушилась в пензенском селе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил в кратчайшие сроки отремонтировать обрушившуюся накануне кровлю школы в селе Новое Демкино, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"Необходимо максимально быстро закончить, чтобы дети вернулись к занятиям. Пусть подрядчики работают в две смены", - цитирует Мельниченко пресс-служба регионального правительства в понедельник.

Ремонт кровли должны будут закончить за 15 дней, а также подготовить проектно-сметную документацию для включения школы в региональную программу на проведение капитального ремонта.

Отмечается, что на объекте уже начаты восстановительные работы. На ремонт потребуется порядка 2,5-3 млн рублей.

Пострадавшее здание в селе выполняет также функцию социокультурного центра.

Пензенская область

Новости

Лидеры ЛНР и ДНР призвали Путина признать независимость этих республик

Лидеры ЛНР и ДНР призвали Путина признать независимость этих республик

СКР расследует дело из-за разрушения ростовского погранпункта снарядом с Украины

Лавров заявил, что саммиты по Украине должны приносить результаты

Военные РФ заявили об уничтожении пяти украинских диверсантов

Военные РФ заявили об уничтожении пяти украинских диверсантов

В ФСБ заявили, что ЦРУ и ФБР не передавали данные об угрозе терактов в РФ

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Эвакуированных из Донбасса готовы принять в 43 регионах России

ФСБ сообщила о попадании украинского снаряда в ростовский объект погранслужбы

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });