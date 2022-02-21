Полицейские в Адыгее попытались украсть банкомат, но он застрял в дверях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение в попытке кражи банкомата двум сотрудникам одного из районных отделов МВД Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба Управления СКР по Адыгее.

По версии следствия, 12 февраля обвиняемые, разбив окно арматурой, попытались украсть с помощью автомобиля с лебедкой банкомат из магазина "Магнит Косметик" в ауле Хакуринохабль. Однако вытащить аппарат из магазина они не смогли.

"Свой преступный умысел обвиняемые не смогли довести до конца, поскольку банкомат уперся в стойки дверной коробки и оконного проема, а также сработала сигнализация магазина и самого банкомата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после неудачной попытки кражи обвиняемые отцепили лебедку от банкомата и уехали на автомобиле, который позже сожгли на территории Шовгеновского района.

"Причастность сотрудников полиции к преступлению установлена по результатам совместной работы, проведенной службой собственной безопасности и управления уголовного розыска МВД по Республике Адыгея", - добавили в ведомстве.

Обвинение предъявлено по части 3 статьи 30, пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере). Обвиняемые арестованы.

В МВД Адыгеи начали служебную проверку в отношении этих сотрудников. Если вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности, а их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.