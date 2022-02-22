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Возбуждено дело об убийстве сотрудницы ж/д станции Карталы ее мужем

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Челябинский следственный отдел на транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудницы желенодорожной станции и покушения на убийство ее коллеги, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"21 февраля в 18:25 на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО "РЖД" в г. Карталы Челябинской области у входа в административное здание было совершено убийство 35-летней работницы железнодорожной станции Карталы", - говорится в сообщении. Кроме того, был ранен в голову еще один сотрудник станции, находившийся в этом же здании. Мужчина был доставлен в реанимацию.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан в тот же день. По данным пресс-службы, местный житель совершил убийство из гладкоствольного охотничьего ружья, предположительно, на бытовой почве.

По данным пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в убийстве подозревается 32-летний муж погибшей женщины. Ее коллега-железнодорожник был тяжело ранен в голову, когда прибежал на звуки выстрелов и пытался остановить нападавшего.

Отмечается, что подозреваемый после совершения преступления ранил себя в живот, сейчас он находится в медучреждении под усиленной охраной. "В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

По данным местных СМИ, у убитой женщины осталось трое детей.

Челябинская область

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