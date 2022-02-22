В Сибири проходивший по улице ребенок погиб при взрыве колеса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В поселке Суломай Эвенкийского района девятилетний мальчик погиб в результате взрыва колеса на улице, по факту началась прокурорская проверка, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По предварительным данным, днем 22 февраля водитель автомобиля "Урал" без регистрационных знаков бортировал спущенное колесо и оставил компрессор для накачки шины включенным.

Мимо машины проходили двое детей. Произошел взрыв, колесо отлетело и ударило мальчика, он погиб.

Прокуроры уточнят обстоятельства случившегося и проверят действия водителя на предмет соблюдения правил безопасности на транспорте.