Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и отметил важность обеспечения обороноспособности страны.

"Уважаемые товарищи, сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей, а вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", - сказал глава государства в своем видеообращении по случаю праздника.

"Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями, или военная активность блока НАТО", - сказал президент.

Глава государства отметил, что за последние годы было сделано многое для модернизации вооруженных сил, благодаря чему они стали более мобильными и доказали, что способны решать самые сложные задачи.

"Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы - это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил", - добавил он.

Путин также отметил личные качества российских военнослужащих.

"Огромное значение всегда, в любые времена, имели личные качества российских воинов, такие как патриотизм, стойкость, самоотверженность, взаимовыручка. В их формировании незаменима роль командира. Наш офицерский корпус - не только костяк, основа и стержень армии и флота, это люди, искренне преданные России и своему воинскому долгу", - подчеркнул президент.

"Дорогие друзья, как верховный главнокомандующий я уверен в вас - в солдатах и офицерах России, в вашем высоком профессионализме, мужестве и надежности, в том, что вы будете беречь мир и покой наших граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны. Желаю вам здоровья и успехов в службе. Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким", - подчеркнул Путин.