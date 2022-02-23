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В Ингушетии проходят акции в память о жертвах сталинской депортации 1944 года

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Во всех населенных пунктах Ингушетии в среду проходят траурные мероприятия в связи с 78-й годовщиной депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

Как передал корреспондент "Интерфакса", республиканский митинг с соблюдением ограничений в условиях распространения коронавируса состоялся у мемориального комплекса "Девять башен" в Назрани, воздвигнутого в память о жертвах репрессий и депортации народов. Акция по исламской традиции началась с чтения хафизом аята из Корана. На мероприятии выступили представители органов государственной и муниципальной власти Ингушетии, депутаты, общественные и религиозные деятели, те, кто испытал тяготы депортации. Собравшиеся помолились за жертв сталинского произвола.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, 23 февраля 1944 года остается для народа Ингушетии исторической болью, которая с годами не утихает и вызывает новые вопросы.

"78 лет назад наш народ столкнулся с огромной несправедливостью и политической подлостью. Людей выселяли в то время, когда тысячи представителей ингушского народа воевали на фронтах Великой Отечественной войны", - сказал он.

По его словам, по дороге на чужбину и в самой ссылке от голода и холода, стресса и болезней умерло множество близких и родных людей.

Как сообщили агентству в пресс-службе главы и правительства региона, в мечетях 23 февраля проводятся траурные мероприятия, посвященные 78-й годовщине депортации ингушского народа.

23 февраля 1944 года в один день 91 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению в измене родине. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения.

Тотальной депортации были подвергнуты многие другие северокавказские народы.

Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей.

В 1957 году репрессированные народы, в том числе, ингуши, были реабилитированы.

Ингушетия

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