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Четыре человека погибли в результате пожара в Красноярском крае

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В результате пожара в Красноярском крае погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар произошел в поселке Кошурниково Курагинского района. Сообщение о возгорании поступило около 01:00 (по Москве). Загорелись три дощатых вагончика: два хозяйственных и один жилой. Локализовали пожар в 02:45 (по Москве), ликвидировали в 04:09 (по Москве). Площадь пожара составила 135 кв. метров.

"Погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами в районную больницу. К тушению привлекались 12 человек личного состава и 6 единиц техники. Причину пожара предстоит установить следственно-оперативной группе", - уточнили в МЧС.

По факту случившегося региональный СК проводит проверку, информация о погибших уточняется.

Красноярский край

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