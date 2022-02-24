Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в четверг около 07:00 (03:00 по Москве) на 710 км автодороги Р-255 "Сибирь" в Козульском районе. По предварительной информации, водитель-мужчина за рулем автомобиля Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое несовершеннолетних пассажиров 8 и 17 лет доставлены в больницу, 32-летняя женщина-пассажир от полученных травм погибла на месте. Водитель грузового автомобиля, предварительно, не пострадал", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на месте аварии и устанавливают обстоятельства произошедшего.