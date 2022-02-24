Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Глава Крыма пообещал подготовить Северо-Крымский канал к запуску за два дня

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Технические сложности по запуску воды с Украины по Северо-Крымскому каналу в Крым, перекрытому в 2014 году, могут быть устранены за двое суток, сообщил телеканалу "Россия 24" глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в целом канал готов к запуску, но находится в "рассохшемся" состоянии, в первое время возможны водопотери в объеме 30-40%.

Ранее в четверг Аксенов поручил госкомитету по водному хозяйству и мелиорации готовить к приему воды Северо-Крымский канал.

Строительство Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.

Украина, не согласившись с присоединением полуострова к России, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Крым ощутимо страдал от засухи. 24 февраля президент Владимир Путин начал военную операцию против Украины.

Хроника Военная операция на Украине
Северо-Крымский канал Крым Сергей Аксенов Украина

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

РКН рекомендовал СМИ освещать спецоперацию в Донбассе по данным официальных источников РФ

Рубль отыграл существенную часть утреннего обвала к доллару и евро

Рубль отыграл существенную часть утреннего обвала к доллару и евро
Военная операция на Украине

Володин обратился к украинцам и Верховной раде с призывом к миру

Военная операция на Украине

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление
Военная операция на Украине

Минтранс пообещал оперативно вывезти с юга РФ всех желающих автобусами и поездами

ДПС досматривает машины по дороге в аэропорт Ростова-на-Дону

ДПС досматривает машины по дороге в аэропорт Ростова-на-Дону
Военная операция на Украине

ФСБ заявила об обстреле пограничного пункта в Курской области со стороны Украины

Аксенов поручил готовить к приему воды перекрытый Киевом Северо-Крымский канал

Аксенов поручил готовить к приему воды перекрытый Киевом Северо-Крымский канал

Власти Крыма объявили режим повышенной готовности

ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынке

ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });