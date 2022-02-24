Глава Крыма пообещал подготовить Северо-Крымский канал к запуску за два дня

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Технические сложности по запуску воды с Украины по Северо-Крымскому каналу в Крым, перекрытому в 2014 году, могут быть устранены за двое суток, сообщил телеканалу "Россия 24" глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в целом канал готов к запуску, но находится в "рассохшемся" состоянии, в первое время возможны водопотери в объеме 30-40%.

Ранее в четверг Аксенов поручил госкомитету по водному хозяйству и мелиорации готовить к приему воды Северо-Крымский канал.

Строительство Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.

Украина, не согласившись с присоединением полуострова к России, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Крым ощутимо страдал от засухи. 24 февраля президент Владимир Путин начал военную операцию против Украины.