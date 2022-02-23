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Крым подготовил иск к Украине на 150 млрд руб. по водной блокаде полуострова

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Крымская рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову Украиной, подготовила судебный иск о водной блокаде, сообщил руководитель группы, первый зампред парламента республики Ефим Фикс.

"На сумму больше 150 млрд рублей будем подавать первый иск, в первых числах марта направим его в суд. Иск подается от имени крымских министерств и других органов исполнительной власти. Ответчиками будут украинские ведомства, а также конкретные лица, о которых мы говорили", - сказал он журналистам в среду.

Фикс уточнил, что иск будет направлен в Арбитражный суд Крыма, после чего в суд смогут также обратиться пострадавшие от водной блокады предприятия.

Впервые идею подсчета ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта 2019 года в Симферополе. Для изучения этого вопроса специальные рабочие группы были сформированы в нижней палате парламента и Госсовете Крыма.

Крымская группа экспертов обнародовала первые результаты работы по определению ущерба летом 2019 года. В частности, названа сумма упущенных за 23 года выгод - 2,5 трлн рублей. Также власти республики, которая столкнулась с дефицитом воды, решили подсчитать ущерб от организованных Украиной блокад - энергетической, продовольственной, транспортной и водной.

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По итогам подсчета ущерба власти Крыма планируют подготовить иски в суд. Первое разбирательство будет связано с перекрытием Украиной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, в качестве промежуточной суммы ущерба заявлялись 1,5 трлн рублей.

Также в апреле прошлого года стало известно, что крымская рабочая группа направила заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов блокад полуострова. Эксперты считают, что к преступлениям причастны 12 человек.

Крым Украина

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