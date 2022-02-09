Крым отменил последние ограничения подачи воды, введенные из-за засухи 2020 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Алушта на юге Крыма возвращается к круглосуточному режиму подачи воды благодаря пополнению запасов после засушливого периода, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Накопленный объем воды позволяет снять все ограничения на водоснабжение в Алуште даже в ночное время. В данный момент в Изобильненском водохранилище находится более 7 млн кубометров воды. Для сравнения - за весь 2021 год было накоплено 4,5 млн кубометров", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Он уточнил, что в целом запасов хватит городу до конца года и позволит спокойно провести курортный сезон.

Алушта - последний город, где продолжали действовать ограничения по подаче воды. До июня 2021 года там применяли самые жесткие в Крыму графики - вода подавалась только пять часов в сутки. После летнего наводнения, когда остальные регионы вернулись к обычному режиму, в городе остались только ночные отключения: с 23:00 до 6:00.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, могло продлиться в течение 2021 года. Ограничения подачи воды вводились в Симферополе, Ялте, Алуште и поселках вблизи них. Как сообщалось, водохранилища заметно пополнились в результате прошедших летом ливней и зимних снегопадов.