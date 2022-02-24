Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Власти Крыма объявили режим повышенной готовности

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности вводится в Крыму на фоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что эвакуация из приграничных населенных пунктов республики пока не проводится.

"Тем не менее, приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма. Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно", - добавил глава региона.

Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Как сообщалось, приграничные пункты пропуска в Крыму закрыты, остановлена работа аэропорта Симферополь. В приграничных районах закрыты школы и детские сады. Готовятся пункты приема беженцев с Украины, первые два появятся в Армянске.

Крым

Новости
Военная операция на Украине

Минтранс пообещал оперативно вывезти с юга РФ всех желающих автобусами и поездами

ДПС досматривает машины по дороге в аэропорт Ростова-на-Дону

Военная операция на Украине

ФСБ заявила об обстреле пограничного пункта в Курской области со стороны Украины

Аксенов поручил готовить к приему воды перекрытый Киевом Северо-Крымский канал

Аксенов поручил готовить к приему воды перекрытый Киевом Северо-Крымский канал

ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынке

ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынке
Военная операция на Украине

Минобороны заверило, что сдавшиеся украинские части ударам не подвергаются

Темпы падения фондовых индексов РФ ускорились до 29-36%

В России в больницы попали еще 8,6 тыс. пациентов с коронавирусом

В России в больницы попали еще 8,6 тыс. пациентов с коронавирусом
Военная операция на Украине

ДНР и ЛНР заявили о цели по выходу на границы областей

Белгородский губернатор заверил, что области не грозят голод и мобилизация

Белгородский губернатор заверил, что области не грозят голод и мобилизация
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });